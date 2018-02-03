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| | Кофе из автоматов может стать причиной онкологии – Ученые

Кофе из автоматов может стать причиной онкологии – Ученые

Сегодня, 13:03
В США, в штате Калифорния могут признать растворимый кофе из автоматов продуктом, вызывающим онкологические заболевания. Если суд Калифорнии удовлетворит иск Совета по образованию и изучению токсичных веществ, то скоро на напитке будут маркировки, предупреждающие кофеманов о его губительности.

Кофе из автоматов может стать причиной онкологии – Ученые

 

Ученые считают, что главную опасность представляет содержащийся в растворимом кофе акриламид. Это химическое соединение является результатом термической обработки, используемой в процессе приготовления кофе, шоколада или миндаля. Обнаружено это вещество еще в 2002 году. Его признали опасным канцерогеном, влекущим за собой болезни сердечно-сосудистой системы и другие, не менее тяжкие недуги. После ряда экспериментов исследователи выяснили, что крысы, употреблявшие воду с добавлением акриламида, впоследствии заболевали тяжелой формой рака.

В то же время сам напиток из обжаренных кофейных зерен ученые считают едва ли не панацеей от заболеваний сердца. Люди, которые выпивают от трех чашек натурального кофе ежедневно, минимизируют риск умереть от сердечных недугов. При этом любители кофе реже жалуются на депрессивные состояния и другие расстройства психики.
Дарья Светозарова
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