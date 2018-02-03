Ученые: У дятлов случаются сотрясения мозга

Долгое время ученые задавали себе вопрос о том, как дятлы, постоянно стуча клювом о дерево, не разрушают себе череп. Последнее исследование доказало, что у этих птиц случаются сотрясения мозга.

Домбровский Сергей

Эксперты изучили заспиртованные останки дятлов и обнаружили в черепной коробке данных пернатых тау-белок, выделяющийся при наличии серьезных травм головы у животных, в том числе и у человека. Путем размышлений специалисты сделали вывод о том, что дятлы получают сотрясение мозга, в противном случае у данные птиц не нашли бы этого вещества. Тау-белок появляется внутри черепа, его максимальную концентрацию заметили в области наиболее интенсивных повреждений.По мнению ученых, данное вещество в ходе эволюции стало выполнять у дятлов другую функцию, нежели у иных биологических видов. По словам исследователей, тау-белок у данных птиц защищает их мозг от повреждений при ударах о дерево, а не свидетельствует о его сотрясении.