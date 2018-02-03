НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Мнения

НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

От Редактора

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

Учёные уверены в обитаемости Титана.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Ученые: У дятлов случаются сотрясения мозга

Ученые: У дятлов случаются сотрясения мозга

Сегодня, 12:50
Долгое время ученые задавали себе вопрос о том, как дятлы, постоянно стуча клювом о дерево, не разрушают себе череп. Последнее исследование доказало, что у этих птиц случаются сотрясения мозга.

Ученые: У дятлов случаются сотрясения мозга

 

Эксперты изучили заспиртованные останки дятлов и обнаружили в черепной коробке данных пернатых тау-белок, выделяющийся при наличии серьезных травм головы у животных, в том числе и у человека. Путем размышлений специалисты сделали вывод о том, что дятлы получают сотрясение мозга, в противном случае у данные птиц не нашли бы этого вещества. Тау-белок появляется внутри черепа, его максимальную концентрацию заметили в области наиболее интенсивных повреждений.

По мнению ученых, данное вещество в ходе эволюции стало выполнять у дятлов другую функцию, нежели у иных биологических видов. По словам исследователей, тау-белок у данных птиц защищает их мозг от повреждений при ударах о дерево, а не свидетельствует о его сотрясении.
Домбровский Сергей
Новости по теме
В Битцевском лесу обнаружили сирийских дятлов
В Битцевском лесу обнаружили сирийских дятлов

В Битцевском лесу обнаружили сирийских дятлов, необыкновенных представителей российской орнитофауны.

Дятлы взломали около 250 тыс. аккаунтов в Facebook
Дятлы взломали около 250 тыс. аккаунтов в Facebook

Чешские ученые провели необычные эксперименты, в ходе которых научили желудевых дятлов выстукивать различные комбинации символов на компьютерной клавиатуре. В

Ученые: Дятлы доминируют среди остальных птиц
Ученые: Дятлы доминируют среди остальных птиц

Ученые из США установили, что дятлы безжалостны к конкурентам в своей весовой категории. Специалисты выявили данный фактор после исследования в рамках

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости