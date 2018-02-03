Ученые нашли связь между верой в теорию заговора и отказом от прививок

В ходе экспериментов учёные сделали вывод, что существует связь между верой в теорию заговора и отказом от прививания. Лица, которые предполагают, что принцесса Диана была убита маньяком, сделали для себя вывод, что вакцинация несёт значительный вред для организма, отмечают эксперты из Квинсленда.

Доктор философии Мэтью Хорнси считает, что вакцины – это великое открытие человечества. C помощью них люди стали жить на 30 лет дольше.В 2016 году группа ученых решилась провести изучение связи теории заговора и отказа от прививок. С 31 марта по 11 мая в 24 государствах более 5320 приняли участие в эксперименте с помощью интернет ресурсов.Респонденты должны были высказать своё мнение по поводу убийства принцессы Дианы, а также выдвинуть свою точку зрения убийства Кеннеди. Ещё был вопрос о вмешательстве США в теракте, который был 11 сентября. В завершении эксперимента учёные больше делали уклон на тайные заговоры человечества. Из опроса сделали вывод: кто верит в теорию заговора, скупо верят в положительные стороны вакцинации.