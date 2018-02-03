Ученые нашли связь между верой в теорию заговора и отказом от прививок

Доктор философии Мэтью Хорнси считает, что вакцины – это великое открытие человечества. C помощью них люди стали жить на 30 лет дольше.
В 2016 году группа ученых решилась провести изучение связи теории заговора и отказа от прививок. С 31 марта по 11 мая в 24 государствах более 5320 приняли участие в эксперименте с помощью интернет ресурсов.
Респонденты должны были высказать своё мнение по поводу убийства принцессы Дианы, а также выдвинуть свою точку зрения убийства Кеннеди. Ещё был вопрос о вмешательстве США в теракте, который был 11 сентября. В завершении эксперимента учёные больше делали уклон на тайные заговоры человечества. Из опроса сделали вывод: кто верит в теорию заговора, скупо верят в положительные стороны вакцинации.