Ученые рассказали о еде, парализующей собак

По словам ученых, куриные шейки и слегка подпорченное мясо приводит к парализации домашних питомцев. Подробная информация об исследовании экспертов находится в специализированном издании Journal of Veterinary Medicine.

Домбровский Сергей

В куриных шейках и испорченном мясе полно микробов, вредных для собак и кошек. Специалисты не рекомендуют кормить домашних животных такой пищей. Зачастую хозяева псов жалуются на то, что их питомцев внезапно охватывает паралич, который проходит самостоятельно через неделю. Ветеринары, сталкиваясь с подобной проблемой, ничего не знали о причинах возникновения заболевания, теперь тайна раскрыта. Ученые настоятельно рекомендуют владельцам собак не давать животным куриные грудки и подпорченное мясо. Такой же совет касается шоколада. В этом сладком продукте содержатся вещества, опасные для псов.По словам экспертов, домашних питомцев следует приучать к сухим кормам. Данный товар является безопасным и насыщает организм животного необходимыми питательными веществами и витаминами. Некоторые пользователи назвали рекомендации специалистов рекламой добавок.