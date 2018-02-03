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| | Астрофизики на орбитах Марса и Венеры обнаружили вещество, способное стать новым видом топлива

Астрофизики на орбитах Марса и Венеры обнаружили вещество, способное стать новым видом топлива

Сегодня, 12:26
Представители проектов «Экзомарс» и «Орбита Венеры», сотрудничающих с космическим агентством NASA, опубликовали отчёт, согласно которому атмосферу Марса и Венеры можно будет использовать в качестве экологически чистого топлива.

Астрофизики на орбитах Марса и Венеры обнаружили вещество, способное стать новым видом топлива

 

В отчёте говорится, что проба воздуха на орбите Венеры и Марса показала необычные результаты. Дело в том, что благодаря активным зарядам ионов в атмосфере можно будет создавать экологически чистое топливо для наземного транспорта. Считается, что оно будет в десятки раз безопаснее бензина. Кроме того, в содержании воздуха на орбите Марса и Венеры обнаружены частицы, ранее не исследуемые человечеством. Если же по своему заряду вещество окажется мощнее радиоактивного нуклида урана-235, то люди навсегда смогут избавиться от атомных электростанций (АЭС), а также перейти полностью на альтернативную энергетику.

На данный момент Джон Дейвонс и Миг Треволт, являющиеся руководителями проектов «Экзомарс» и «Орбита Венеры» исследуют частицы вещества, полученного на орбите Марса. Полный отчёт о пригодности элементов для использования в качестве нового вида топлива будет опубликован лишь к концу 2018 года.
Вещий Олег
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