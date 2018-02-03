Российские космонавты установили рекорд по пребыванию в открытом космосе

В связи с возникшим осложнением в ремонтных работах, проводимых на внешней поверхности Международной Космической Станции, российские космонавты Антон Шкаплеров в содействии с Александром Мискуриным по случайности побили рекорд своих соотечественников.

Александр Вест

В данный момент рекорд по времени пребывания в открытом космосе среди представителей Российской Федерации принадлежит космонавтам Шкаплерову и Мискурину, которые сами того не зная, побили предыдущую отметку, установленную своими коллегами Сергеем Рязанским и Олегом Котовым. Стоит отметить, что российские специалисты не преследовали цель побить установленный рекорд, а попросту задержались в открытом космосе в общем на 487 минут из-за улаживания возникших неполадок.Напомним, что мировой рекорд по пребыванию в открытом космосе до сих пор принадлежит американским космонавтам Сьюзен Хелмс и Джеймсу Воссу, которым не хватило четырёх минут, чтобы продержаться за пределами космической станции девять часов.