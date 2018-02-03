Учёные: В Южном Уэльсе найдена уникальная древняя рептилия

В Южном Уэльсе неподалеку от Кардиффа специалистами из Университета Бристоля была найдена новая древняя рептилия. Это существо жило на Земле 205 миллионов лет назад, по информации «Версия.Инфо».

Открыла новый вид ископаемого создания выпускница Университета Бристоля Эмили Кил, когда готовила итоговый проект, чтобы получить степень в палеонтологии. Официальное обозначение этой рептилии – Clevosaurus cambrica. Вторая часть названия указывает на принадлежность к Уэльсу. Кости, исследованные Эмили Кил, собрали ещё в середине двадцатого века на территории известнякового карьера Pant-y-Fynnon.

Там есть трещины и небольшие пещеры, в которых останки небольших ископаемых в большом количестве. Первоначально Clevosaurus cambrica принимали за крокодилообразный Terrestrisuchus, однако оказалось, что у вида совсем другие зубы. Изучив их, специалисты признали рептилию хищником, в рационе которого были насекомые и мелкие животные.

Ирина Летинская