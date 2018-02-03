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| | Учёные: В Южном Уэльсе найдена уникальная древняя рептилия

Учёные: В Южном Уэльсе найдена уникальная древняя рептилия

Сегодня, 11:18
В Южном Уэльсе неподалеку от Кардиффа специалистами из Университета Бристоля была найдена новая древняя рептилия. Это существо жило на Земле 205 миллионов лет назад, по информации «Версия.Инфо».

Учёные: В Южном Уэльсе найдена уникальная древняя рептилия

 

Открыла новый вид ископаемого создания выпускница Университета Бристоля Эмили Кил, когда готовила итоговый проект, чтобы получить степень в палеонтологии. Официальное обозначение этой рептилии – Clevosaurus cambrica. Вторая часть названия указывает на принадлежность к Уэльсу. Кости, исследованные Эмили Кил, собрали ещё в середине двадцатого века на территории известнякового карьера Pant-y-Fynnon.

Учёные: В Южном Уэльсе найдена уникальная древняя рептилия

 

Там есть трещины и небольшие пещеры, в которых останки небольших ископаемых в большом количестве. Первоначально Clevosaurus cambrica принимали за крокодилообразный Terrestrisuchus, однако оказалось, что у вида совсем другие зубы. Изучив их, специалисты признали рептилию хищником, в рационе которого были насекомые и мелкие животные.

Ирина Летинская
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