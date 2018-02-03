Учёные: В Южном Уэльсе найдена уникальная древняя рептилия

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Затмения интересны не только землянам.
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Учёные уверены в обитаемости Титана.
Палеонтологи из Италии и Франции выявили на Мадагаскаре останки давнего пресмыкающегося, которое проживало на Земле 165 миллионов лет назад. Рептилия,
По данным, опубликованным в журнале « PLoS One» совсем недавно испанские археологи, проводившие раскопки в Эфиопии обнаружили пещеру, в которой нашли самую
Британские ученые сделали сенсационное заявление, изучив останки доисторической рыбы. По их мнению существо, найденное на плато Путорана, может быть далеким