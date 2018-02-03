Ученые: Бессонницу провоцируют 956 генов

Данный вывод базируется на результатах довольно масштабного исследования, проведенного европейскими учеными, в котором принимали участие около 1,3 миллиона человек. Информацию со ссылкой на группу исследователей обнародовало издание MIT Technology Review.

Пойда Анна

Данная работа стала своеобразным прорывом в научной сфере, поскольку ученым впервые удалось провести настолько массовый генный тест. Специалисты изучили ДНК-образцы всех волонтеров, выявив 956 разнообразных генов, которые в той или иной степени отвечают за нарушения сна.По мнению специалистов, генетический фактор, приводящий к расстройству сна, обладает рядом сходств с фактором, провоцирующим развитие депрессивного состояния, при этом они даже функционирует по аналогичному принципу.В будущем ученые намерены использовать полученные знания для создания препарата, который сможет эффективно бороться с этим недугом, однако на это уйдет много времени и сил.