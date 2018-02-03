Ученые: Собаки в основном кусают тех, кто испытывает перед ними страх

К такому выводу пришла группа ученых из Ливерпульского университета, которая проводила масштабные исследования, посвященные данной теме. Итоги работы британских специалистов обнародовали на странице издания Journal of Epidemiology and Community Health.

Пойда Анна

К исследовательской деятельности специалисты привлекли около 700 местных жителей, при этом как удалось установить, четверть из них перенесли в определенный период времени укус собаки. В соответствии с подтвержденными сведениями, 44% участников эксперимента имели этот неприятный опыт в детстве или подростковом возрасте, тогда как 55% респондентов поделились негативными воспоминаниями, связанными со встречей с незнакомым псом.По мнению ученых, собаки кусают людей, которые их боятся, а также личностей с повышенным уровнем тревожности или раздражительности. Более того, риск нарваться на зубы пса возрастает в 3,3 раза среди людей, у которых есть свое домашнее животное.