Ученые: Собаки в основном кусают тех, кто испытывает перед ними страх

К исследовательской деятельности специалисты привлекли около 700 местных жителей, при этом как удалось установить, четверть из них перенесли в определенный период времени укус собаки. В соответствии с подтвержденными сведениями, 44% участников эксперимента имели этот неприятный опыт в детстве или подростковом возрасте, тогда как 55% респондентов поделились негативными воспоминаниями, связанными со встречей с незнакомым псом.
По мнению ученых, собаки кусают людей, которые их боятся, а также личностей с повышенным уровнем тревожности или раздражительности. Более того, риск нарваться на зубы пса возрастает в 3,3 раза среди людей, у которых есть свое домашнее животное.