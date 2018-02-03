НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Мнения

НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

От Редактора

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

Учёные уверены в обитаемости Титана.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Ученые: Собаки в основном кусают тех, кто испытывает перед ними страх

Ученые: Собаки в основном кусают тех, кто испытывает перед ними страх

Сегодня, 08:58
К такому выводу пришла группа ученых из Ливерпульского университета, которая проводила масштабные исследования, посвященные данной теме. Итоги работы британских специалистов обнародовали на странице издания Journal of Epidemiology and Community Health.

Ученые: Собаки в основном кусают тех, кто испытывает перед ними страх

 

К исследовательской деятельности специалисты привлекли около 700 местных жителей, при этом как удалось установить, четверть из них перенесли в определенный период времени укус собаки. В соответствии с подтвержденными сведениями, 44% участников эксперимента имели этот неприятный опыт в детстве или подростковом возрасте, тогда как 55% респондентов поделились негативными воспоминаниями, связанными со встречей с незнакомым псом.

По мнению ученых, собаки кусают людей, которые их боятся, а также личностей с повышенным уровнем тревожности или раздражительности. Более того, риск нарваться на зубы пса возрастает в 3,3 раза среди людей, у которых есть свое домашнее животное.
Пойда Анна
Новости по теме
Ученые обнародовали уловки, к которым прибегают женщины, дабы заставить мужчин отказаться от контрацепции
Ученые обнародовали уловки, к которым прибегают женщины, дабы заставить мужчин отказаться от контрацепции

Группа американских ученых провела ряд исследований, вычислив ряд уловок, к которым прибегают женщины в возрасте от 18 до 21 года, дабы заставить мужчин

Ученые: Обезьяны и собаки узнают добрых людей
Ученые: Обезьяны и собаки узнают добрых людей

Исследователи из университета Северной Каролины пришли к выводу, что собаки и обезьяны обладают уникальными способностями по оценке характеров и поступков

Ученые: кошки и собаки - переносчики больничных бактерий
Ученые: кошки и собаки - переносчики больничных бактерий

Группа британских ученых из Университета Кембриджа провела ряд исследований, в ходе которых определила, что кошки и собаки являются переносчиками больничных

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости