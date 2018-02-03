В Британии научились создавать детей от трёх родителей

В Британии дали согласие на проведение двух экспериментов по зачатию малышей от трех родителей. Методика будет ссылаться на теорию казахтанско-америнканского биолога Шукрата Миталипова.

Теперь в Великобритании учёные смогут проводить эксперименты в этой сфере. В репродуктивной клинике города Ньюкасл в скором времени можно будет узреть младенцев от трех родителей. Информацию об участниках и дату проведения эксперимента держат в тайне.В 2009 группа учёных во главе Шукрата Миталинова провели эксперимент по искусственному оплодотворению на обезьянах. Алгоритм был простроен так: брали оплодотворенную яйцеклетку и вносили её в яйцеклетку донора, где ядро обязательно удалялось. Потом её имплантируют в утробу будущей матери.В 2016 произошел курьёзный случай: в зачатии ребенка приняли участие трое родителей. Две яйцеклетки и один сперматозоид были задействованы в таком зачатии. После этого генетики из Украины также пробовали реализовать данное оплодотворение.