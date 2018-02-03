Физики сумели «заморозить» луч света

С помощью специально созданной точки физикам удалось вручную остановить поток луча света. Данная разработка может стать новой вехой в разработке новых современных компьютеров с увеличенной вычислительной мощность.

Александр Вест

В течение многих лет физики со всего мира старались понять, как можно управлять лучом света, контролируя его. Так как свет является более передовым носителем информации, учёные заинтересованы в его контроле для использования взамен металлических дорожек, использующихся в современных компьютерах. Учёные из Бразилии, заручившись помощью израильских специалистов, сумели в ходе очередного эксперимента полностью остановить световой поток луча. Также экспертам с помощью специальной точки удалось перенаправить луч в указанные ими координаты.В своём эксперименте специалисты использовали базовые наработки учёных из Германии, которые занимались изучением данного вопроса ещё в 2010 году. С помощью специально созданных точек эксперты столкнули две световые волны в месте их пересечения, что позволило перенаправить луч света, полностью «заморозив» его.