В США здоровых кур научились выращивать без антибиотиков

В американском Департаменте сельского хозяйства специалисты научились определять кур, у которых наиболее развита иммунная систему, что позволило птицеводам выводить более здоровых птиц, менее подверженных различным болезням.

Александр Вест

Эксперты утверждают, что в процессе выявление кур с наиболее сильным иммунитетом напрямую зависит от таких химических элементов как хемокин и цитокин. При попадании данных веществ в организм птицы они позволяют лейкоцитам увеличивать свою активность в их работе по нейтрализации агрессивных микроорганизмов в крови кур. По мнению учёных, данный метод позволяет в значительной степени увеличить иммунитет кур без прибегания к использованию антибиотиков.Специалисты уже занялись выведением поголовья кур с повышенным иммунитетом, которые будут независимы от употребления антибиотиков, ранее использовавшихся для ограждения птиц от различных заболеваний. Использование селекции позволит значительно снизить затраты при выращивании птицы, что отразится и на цене для потребителей, приобретающих мясо и яйца кур.