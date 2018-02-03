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| | В США здоровых кур научились выращивать без антибиотиков

В США здоровых кур научились выращивать без антибиотиков

Сегодня, 08:14
В американском Департаменте сельского хозяйства специалисты научились определять кур, у которых наиболее развита иммунная систему, что позволило птицеводам выводить более здоровых птиц, менее подверженных различным болезням.

В США здоровых кур научились выращивать без антибиотиков

 

Эксперты утверждают, что в процессе выявление кур с наиболее сильным иммунитетом напрямую зависит от таких химических элементов как хемокин и цитокин. При попадании данных веществ в организм птицы они позволяют лейкоцитам увеличивать свою активность в их работе по нейтрализации агрессивных микроорганизмов в крови кур. По мнению учёных, данный метод позволяет в значительной степени увеличить иммунитет кур без прибегания к использованию антибиотиков.

Специалисты уже занялись выведением поголовья кур с повышенным иммунитетом, которые будут независимы от употребления антибиотиков, ранее использовавшихся для ограждения птиц от различных заболеваний. Использование селекции позволит значительно снизить затраты при выращивании птицы, что отразится и на цене для потребителей, приобретающих мясо и яйца кур.
Александр Вест
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