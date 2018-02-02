Учёные осваивают новые технологии в прослушке космоса: Когда братья по разуму выйдут на связь?

Прогресс не стоит на месте.

Инновации касаются всех областей науки, в том числе не обходят они и космическую отрасль. Эксперты в области астрофизики смогли найти способ для более глубокой и чёткой прослушки самых дальних уголков нашей Солнечной системы. Эта технология даёт возможность посылать и получать сигнал с опорной частотой более чем на 300 километров. Таким образом уходит на задний план использование дорогостоящих опций атомных часов, к которым прибегали учёные в последнее время.





Теперь уникальная волоконно-оптическая коммуникационная сеть даст аналогичный результат без особых усилий и затрат причём с любого места на планете. Предполагается, что усовершенствованная технология поможет в 50 раз увеличить чувствительность радиотелескопов и получать сигнал из далёких глубин космического пространства. При этом улавливать будут даже самые слабые сигналы, еле уловимые.





Кеннет Болдуин - член исследовательской группы сообщил, что тестирование аппаратуры прошло довольно успешно. Также отмечено, что во время этой работы другие каналы связи своё действие не прекращают и функционируют в обычном режиме.

Заметим, что первые сигналы из космоса стали поступать с 2007 года и по нынешний день их насчитывается более двух десятков. Так в 2016 году обсерваторией Swift, находящейся на спутнике NASA, был зафиксирован мощный гамма-луч из самых глубин Вселенной, который первоначально расценили как отклик от пульсара. Но был ли этот импульс порождением нейтронной звезды или результат столкновения крупных небесных тел, а может быть "звонок" от других цивилизаций, точно установить не удалось.