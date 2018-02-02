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О дружбе.

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| | Учёный выяснил, что люди с умственными отклонениями склонны к перееданию

Учёный выяснил, что люди с умственными отклонениями склонны к перееданию

Вчера, 19:57
Доктор философии Дебора Митчисон из университета Маккуори, расположенного в Сиднее, выяснил, почему человек склонен к перееданию. Оказалось, что виной этому умственные расстройства.

Учёный выяснил, что люди с умственными отклонениями склонны к перееданию

 

В своём отчёте учёный акцентировал внимание на том, что рефлексы напрямую связаны с умственными способностями человека. Митчисон считает, что сюда следует отнести и результаты, полученные в индексе массы тела (ИМТ). Дело в том, что человек начинает переедать из-за отсутствия какой-либо работы в определённый период. Кроме того, сила воли также оказывает сильное влияние на организм человека. Именно данный фактор приводит к тому, что человек начинает есть всё, что находится в холодильнике.

Обжорство в свою очередь может быть вызвано и психическими расстройствами, депрессиями. Учёный провел ряд исследований и выяснил, что в основном к обжорству склонны девушки в возрасте от 21 до 27 лет. Таким образом, люди с умственными отклонениями, более склонны к ожирению и перееданию. Теперь Митчисон намерен проверить, влияет ли развитие левого полушария мозга на это. Новые результаты он планирует опубликовать в журнале Health.
Вещий Олег
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