НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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На одной волне: Учёные исследовали дружбу

О дружбе.

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| | Тайна «огненных шаров» в Перу раскрыта: Металлические сферы оказались частями российской ракеты

Тайна «огненных шаров» в Перу раскрыта: Металлические сферы оказались частями российской ракеты

Вчера, 18:38
Многие жители Перу были взбудоражены падением странных объектов из космоса, которые со стороны казались «огненными шарами». В действительности это имело отношение к российским ракетно-космическим испытаниям – на поверхность упали части топливного бака от «Зенит-3SLБ»

Тайна «огненных шаров» в Перу раскрыта: Металлические сферы оказались частями российской ракеты

 

Такую информацию предоставили в ВВС Перу. Как сообщает VladTime, российская ракета «Зенит-3SLБ» стартовала 26 декабря 2017 года, выводя на орбиту спутник «Ангосат-1», который должен был улучшить связь в этой африканской стране. Некоторых экспертов удивило, что для возвращения на Землю топливным бакам потребовалось больше месяца.

Однако сомнений в том, что это именно части российской ракеты «Зенит-3SLБ», не имеется. Информация была также подтверждена метеологом Алехандро Фонеска из Федерального университета Акри в Бразилии. По его словам, при попадании космического мусора в атмосферу происходит возгорание из-за сильного трения, потому части топливного бака действительно могли напоминать «огненные шары».

Ирина Летинская
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