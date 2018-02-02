Тайна «огненных шаров» в Перу раскрыта: Металлические сферы оказались частями российской ракеты

Многие жители Перу были взбудоражены падением странных объектов из космоса, которые со стороны казались «огненными шарами». В действительности это имело отношение к российским ракетно-космическим испытаниям – на поверхность упали части топливного бака от «Зенит-3SLБ»

Такую информацию предоставили в ВВС Перу. Как сообщает VladTime, российская ракета «Зенит-3SLБ» стартовала 26 декабря 2017 года, выводя на орбиту спутник «Ангосат-1», который должен был улучшить связь в этой африканской стране. Некоторых экспертов удивило, что для возвращения на Землю топливным бакам потребовалось больше месяца.

Однако сомнений в том, что это именно части российской ракеты «Зенит-3SLБ», не имеется. Информация была также подтверждена метеологом Алехандро Фонеска из Федерального университета Акри в Бразилии. По его словам, при попадании космического мусора в атмосферу происходит возгорание из-за сильного трения, потому части топливного бака действительно могли напоминать «огненные шары».

Ирина Летинская