Тайна «огненных шаров» в Перу раскрыта: Металлические сферы оказались частями российской ракеты

Тайна «огненных шаров» в Перу раскрыта: Металлические сферы оказались частями российской ракетыВчера, 18:38
Роскосмос отказался закупать украинские ракеты-носители «Зенит», предпочтя им отечественные «Ангары». Все дело в том, что завод-производитель в Днепропетровске
Юрий Алексеев, глава Государственного космического агентства Украины, сообщил, что по проекту Sea Launch работы остановлены не будут.
С плавучей платформы Odyssey в экваториальной части Тихого океана запустили российско-украинскую ракету-носитель "Зенит-3SL", на которой находится спутник