Динозавры под носом у NASA: Теропод и птерозавр наследили в США

Чем бы нас могло удивить аэрокосмическое агентство NASA? Космические необъяснимые явления, новые открытия пригодных для жизни планет или появление астероида, который угрожает жизни нашей планеты? Оказалось всё намного приземлённее, и настолько рядом, что никто в это не мог поверить!
На территории ведомства NASA палеонтолог Рэй Стенфорд имел счастье обнаружить плиту на склоне холма со следами млекопитающих, предположительно динозавров. На песчанике, извлечённом из-под земли удалось выявить около 70 следов различных размеров. Хотя толщина изучаемого пласта был размером всего с обеденный стол.
В ходе кропотливой работы учёные смогли определить принадлежность некоторых отпечатков. Оказалось, что большинством "наследивших" были травоядные и растительноядные динозавры, такие как зауропод, нодозавр, а также хищник теропод и летающий ящер птерозавр.
По мнению экспертов, предварительный возраст уникальной находки оценивается в 100 млн лет и относится к доисторической эпохе мелового периода. Экспертиза показала, что в то время на этой территории находились болота, а отпечатки от лап оставили динозавры всего за несколько дней пребывания в этой местности. Скорее всего это был край болотистой местности, где находилось большое количество пищи в виде личинок и червей - ежедневный рацион млекопитающих. А хищников приманивала эта местность нескончаемым потоком своего предмета рациона.