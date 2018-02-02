НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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На одной волне: Учёные исследовали дружбу

О дружбе.

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| | Динозавры под носом у NASA: Теропод и птерозавр наследили в США

Динозавры под носом у NASA: Теропод и птерозавр наследили в США

Вчера, 19:08
Исторические "случайные" находки.

Динозавры под носом у NASA: Теропод и птерозавр наследили в США

 

Чем бы нас могло удивить аэрокосмическое агентство NASA? Космические необъяснимые явления, новые открытия пригодных для жизни планет или появление астероида, который угрожает жизни нашей планеты? Оказалось всё намного приземлённее, и настолько рядом, что никто в это не мог поверить!

На территории ведомства NASA палеонтолог Рэй Стенфорд имел счастье обнаружить плиту на склоне холма со следами млекопитающих, предположительно динозавров. На песчанике, извлечённом из-под земли удалось выявить около 70 следов различных размеров. Хотя толщина изучаемого пласта был размером всего с обеденный стол.

В ходе кропотливой работы учёные смогли определить принадлежность некоторых отпечатков. Оказалось, что большинством "наследивших" были травоядные и растительноядные динозавры, такие как зауропод, нодозавр, а также хищник теропод и летающий ящер птерозавр.

По мнению экспертов, предварительный возраст уникальной находки оценивается в 100 млн лет и относится к доисторической эпохе мелового периода. Экспертиза показала, что в то время на этой территории находились болота, а отпечатки от лап оставили динозавры всего за несколько дней пребывания в этой местности. Скорее всего это был край болотистой местности, где находилось большое количество пищи в виде личинок и червей - ежедневный рацион млекопитающих. А хищников приманивала эта местность нескончаемым потоком своего предмета рациона.

 
Напомним, что подобного рода находку удалось обнаружить при строительстве автомагистрали в Швейцарии. Здесь учёные добыли оттиск трёхпалой ноги динозавра внушительной длины в 77 см, предположительно оставленный им на этом месте 152 млн лет назад. Палеонтологи даже придумали имя новому виду динозавра - Jurabrontes curtedulensis.

А вот на рынке в Мьянме китайскими учёными был изобличён кусок янтаря, где осталась перьевая часть хвоста динозавра. Однако характер оперения давал понять, что это животное не имело возможности совершать полёты. В этом случае, возраст находки специалисты оценили в 99 млн лет. Такие археологические находки помогут исследователям понять и дать точную картину флоры и фауны тех далёких времён.

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