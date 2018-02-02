Динозавры под носом у NASA: Теропод и птерозавр наследили в США

Исторические "случайные" находки.

Напомним, что подобного рода находку удалось обнаружить при строительстве автомагистрали в Швейцарии. Здесь учёные добыли оттиск трёхпалой ноги динозавра внушительной длины в 77 см, предположительно оставленный им на этом месте 152 млн лет назад. Палеонтологи даже придумали имя новому виду динозавра - Jurabrontes curtedulensis.





А вот на рынке в Мьянме китайскими учёными был изобличён кусок янтаря, где осталась перьевая часть хвоста динозавра. Однако характер оперения давал понять, что это животное не имело возможности совершать полёты. В этом случае, возраст находки специалисты оценили в 99 млн лет. Такие археологические находки помогут исследователям понять и дать точную картину флоры и фауны тех далёких времён.

Чем бы нас могло удивить аэрокосмическое агентство NASA? Космические необъяснимые явления, новые открытия пригодных для жизни планет или появление астероида, который угрожает жизни нашей планеты? Оказалось всё намного приземлённее, и настолько рядом, что никто в это не мог поверить!На территории ведомства NASA палеонтолог Рэй Стенфорд имел счастье обнаружить плиту на склоне холма со следами млекопитающих, предположительно динозавров. На песчанике, извлечённом из-под земли удалось выявить около 70 следов различных размеров. Хотя толщина изучаемого пласта был размером всего с обеденный стол.В ходе кропотливой работы учёные смогли определить принадлежность некоторых отпечатков. Оказалось, что большинством "наследивших" были травоядные и растительноядные динозавры, такие как зауропод, нодозавр, а также хищник теропод и летающий ящер птерозавр.По мнению экспертов, предварительный возраст уникальной находки оценивается в 100 млн лет и относится к доисторической эпохе мелового периода. Экспертиза показала, что в то время на этой территории находились болота, а отпечатки от лап оставили динозавры всего за несколько дней пребывания в этой местности. Скорее всего это был край болотистой местности, где находилось большое количество пищи в виде личинок и червей - ежедневный рацион млекопитающих. А хищников приманивала эта местность нескончаемым потоком своего предмета рациона.