В Самаре ученые разрабатывают «цифровое» сердце

На данный момент разработчики уже преодолели все основные трудности, осталось лишь «оживить» программу путем использования CFD-моделирования и визуализировать результат. В скором времени каждый владелец мобильного устройства увидит собственное сердце на дисплее аппарата. Получить изображение получится при помощи результатов электрокардиографии. Разработку называют перспективной и актуальной, так как сейчас миллионы жителей Земли умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, значит интерес к подобного рода проблемам огромный.
После прохождения процедуры в лечебнице пользователь использует электрокардиограмму в качестве базовой модели, предварительно скачав из Сети бесплатное приложение. Эти несложные процедуры позволят юзеру наблюдать собственное сердце. По мнению ученых, их разработка станет популярной среди жителей России.