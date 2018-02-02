В Самаре ученые разрабатывают «цифровое» сердце

В Самарском политехническом университете ученые трудятся над созданием изменяющейся модели сердечно-сосудистой системы человека. По мнению экспертов, каждый гражданин должен видеть свою «главную мышцу» на экране смартфона.

Домбровский Сергей

На данный момент разработчики уже преодолели все основные трудности, осталось лишь «оживить» программу путем использования CFD-моделирования и визуализировать результат. В скором времени каждый владелец мобильного устройства увидит собственное сердце на дисплее аппарата. Получить изображение получится при помощи результатов электрокардиографии. Разработку называют перспективной и актуальной, так как сейчас миллионы жителей Земли умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, значит интерес к подобного рода проблемам огромный.После прохождения процедуры в лечебнице пользователь использует электрокардиограмму в качестве базовой модели, предварительно скачав из Сети бесплатное приложение. Эти несложные процедуры позволят юзеру наблюдать собственное сердце. По мнению ученых, их разработка станет популярной среди жителей России.