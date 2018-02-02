НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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| | В Самаре ученые разрабатывают «цифровое» сердце

В Самаре ученые разрабатывают «цифровое» сердце

Вчера, 17:47
В Самарском политехническом университете ученые трудятся над созданием изменяющейся модели сердечно-сосудистой системы человека. По мнению экспертов, каждый гражданин должен видеть свою «главную мышцу» на экране смартфона.

В Самаре ученые разрабатывают «цифровое» сердце

 

На данный момент разработчики уже преодолели все основные трудности, осталось лишь «оживить» программу путем использования CFD-моделирования и визуализировать результат. В скором времени каждый владелец мобильного устройства увидит собственное сердце на дисплее аппарата. Получить изображение получится при помощи результатов электрокардиографии. Разработку называют перспективной и актуальной, так как сейчас миллионы жителей Земли умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, значит интерес к подобного рода проблемам огромный.

После прохождения процедуры в лечебнице пользователь использует электрокардиограмму в качестве базовой модели, предварительно скачав из Сети бесплатное приложение. Эти несложные процедуры позволят юзеру наблюдать собственное сердце. По мнению ученых, их разработка станет популярной среди жителей России.
Домбровский Сергей
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