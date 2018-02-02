Опиоидные обезболивающие могут заменить спреем для носа

Для того, чтобы снизить случаи, когда пациенты страдали от передозировки анальгетиков, используя опиоидные обезболивающие, учёные разработали принципиально новый тип обезболивания с использованием назальных спреев.

Александр Вест

Британские учёные, заручившись помощью американских специалистов, сумели разработать современное средство для снятия боли, которое вводится в организм посредством назального спрея. В основе разработанного средства используется тот же опиоидный пептид лей-энкефалин, содержащийся в традиционных обезболивающих средствах. Однако, специалисты сумели поместить данный компонент в капсулы микроскопических размеров, которые состоят из полимера, способного легко разлагаться. Попадая в слизистую оболочку в носу пациента, капсулы разлагаются, высвобождая обезболивающие компоненты, которые достигают мозга человека.От передозировки обезболивающими средствами в США ежегодно умирают тысячи человек, в связи с чем, по мнению экспертов, данное исследование носит весьма серьёзный характер.