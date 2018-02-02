В Хорватии зафиксировали крупный НЛО, напоминающий рога быка

В Хорватии на территории национального парка Пакленица на южном склоне Велебита зафиксировали крупный НЛО, напоминающий рога быка. Как сообщает VistaNews, это было рядом с населённым пунктом Задара и посёлками на побережье Адриатики в последних числах января.

НЛО было хорошо заметно на территории в охвате десятков километров. По словам очевидцев, внеземной космолёт пребывал в небе больше 10 минут. Особенно поразило, что у НЛО была форма, как у ролов быка. Местные специалисты по инопланетянам заявили, что благодаря ей корабли поменьше могут легче прикрепляться к основному, самому крупному.

Некоторые интернет-пользователи предположили, что в горах Хорватии внеземные существа могут пытаться построить поселение. Тем более, что был зафиксирован и ещё один космолёт. Однако другие заметили, что НЛО не кажется им реальным. Дело в том, что слишком большой контраст между ранее наблюдаемыми свидетельствами появления инопланетян и нынешним. Из-за этого крупный НЛО в форме рогов быка может оказаться подделкой, сделанной либо сотрудниками парка в Хорватии, либо авторами видео.

Ирина Летинская