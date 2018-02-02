НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Мнения

НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

От Редактора

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

О дружбе.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | В Хорватии зафиксировали крупный НЛО, напоминающий рога быка

В Хорватии зафиксировали крупный НЛО, напоминающий рога быка

Вчера, 16:31
В Хорватии на территории национального парка Пакленица на южном склоне Велебита зафиксировали крупный НЛО, напоминающий рога быка. Как сообщает VistaNews, это было рядом с населённым пунктом Задара и посёлками на побережье Адриатики в последних числах января.

В Хорватии зафиксировали крупный НЛО, напоминающий рога быка

 

НЛО было хорошо заметно на территории в охвате десятков километров. По словам очевидцев, внеземной космолёт пребывал в небе больше 10 минут. Особенно поразило, что у НЛО была форма, как у ролов быка. Местные специалисты по инопланетянам заявили, что благодаря ей корабли поменьше могут легче прикрепляться к основному, самому крупному.

Некоторые интернет-пользователи предположили, что в горах Хорватии внеземные существа могут пытаться построить поселение. Тем более, что был зафиксирован и ещё один космолёт. Однако другие заметили, что НЛО не кажется им реальным. Дело в том, что слишком большой контраст между ранее наблюдаемыми свидетельствами появления инопланетян и нынешним. Из-за этого крупный НЛО в форме рогов быка может оказаться подделкой, сделанной либо сотрудниками парка в Хорватии, либо авторами видео.

Ирина Летинская
Новости по теме
На Аляске зафиксировали появление спиралевидного НЛО в форме презерватива
На Аляске зафиксировали появление спиралевидного НЛО в форме презерватива

На Аляске в горах зафиксировали появление спиралевидного НЛО в форме презерватива или детской соски. Как сообщает VistaNews, инопланетный космолёт хаотично

В горах Канады в снегу обнаружили НЛО
В горах Канады в снегу обнаружили НЛО

В горах Канады в снегу обнаружили НЛО, которое маскировалось благодаря плохой погоде в декабре, как сообщает новостное издание «Версия Инфо».

В Ирландии от мясника спасли быка-гея
В Ирландии от мясника спасли быка-гея

В графстве Майо в Ирландии защитники животных спасли от смерти на бойне гомосексуального быка Бенджи.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости