НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

От Редактора

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

О дружбе.

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| | Крысы способны налаживать деловые отношения – Ученые

Крысы способны налаживать деловые отношения – Ученые

Сегодня, 15:40
Швейцарские ученые из университета Берна открыли способность крыс к деловым отношениям. Оказалось, что данный вид грызунов может обмениваться услугами. Кроме людей, это единственный вид существ, склонный к подобному обмену.

Крысы способны налаживать деловые отношения – Ученые

 

Для подтверждения того, что крысы умеют заключать сделки, исследователи провели эксперимент. Они облили спину животного соленой водой, что не понравилось грызунам. Они попытались самостоятельно умыться, но не смогли. Поэтому подопытные обратились с подобной «просьбой» к сородичам, а в благодарность приносили им еду.

Ученые выяснили, что принцип «ты мне, я тебе» среди крыс актуален. Особи стремились услужить тем, кто ранее услужил им. Специалисты заявили, что подобное умение делает крыс уникальными.
Дарья Светозарова
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