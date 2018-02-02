В NASA указали на сходство галактик с пингвином

Специалисты американского космического агентства NASA опубликовали в Сети изображение галактик, которые взаимодействуют между собой, образуя сходство с образом пингвина. Фото галактик было размещено в аккаунте NASA в Instagram.

Многие пользователи, подписанные на Instagram-аккаунте NASA, были весьма удивлены, увидев, как две галактики, сплетающиеся воедино на расстоянии более 20 миллионов световых лет от Земли, напоминают своим видом образ пингвина. Специалисты заявили, что миллиарды лет назад одна из этих галактик имела форму спирали, однако истратив большинство запасов пыли и газа, она утратила свою былую форму.

Александр Вест

Эксперты NASA заметили, что данные галактики не имеют характерного красного свечения из-за того, что их запасы газа, используемые для создания новых звёзд, давно утрачены, в связи с чем новые небесные светила в них уже не образуются. Вскоре, по мнению учёных, данные галактики должны слиться воедино.