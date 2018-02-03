Ученые: Небольшое количество спиртного полезно для мозга

Биологи обнаружили, что небольшое количество красного вина или другого алкоголя избавляет мозг от токсинов и защищает его от развития воспаления.

Виктория Озерова

В последние годы ученые спорят о том, вреден ли алкоголь в любых количествах или только чрезмерное его употребление. Американские специалисты провели исследование с целью выяснения влияния небольшого количества спиртного на мозг человека. Для этого эксперты приобрели лабораторных мышей и разделили их на две группы: первой давали спиртное в больших количествах, а второй в малых дозах. Регулярное употребление двух стаканов вина в день ускоряло ход «промывки мозга» и снижало риск развития воспалительных процессов. Животные при этом вели себя не хуже, чем их сородичи с контрольной группы, и соображали так же хорошо.Ученым под руководством Майкена Недергаарда из университета Рочестера удалось доказать, что алкоголь в малых дозах помогает очистить мозг от «мусора».