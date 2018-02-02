НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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О дружбе.

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| | Психологи выяснили, кто изменяет в браке

Психологи выяснили, кто изменяет в браке

Сегодня, 14:45
Психологи провели тщательное исследование с участием более 500 супружеских пар, которые состоят в весьма длительных отношениях. Сопоставив результаты опросов супругов, учёные выяснили, кто в браке изменяет чаще всего.

Психологи выяснили, кто изменяет в браке

 

Учёные, проводившие эксперимент, заявили о том, что в большинстве браков около четверти случаев мужчины изменяют своим супругам. Специалисты выяснили, что женщины, которые состоят в длительных брачных отношениях, лишь в 15% случаев «ходят налево». Также эксперты выяснили, что все партнёры, когда-либо изменявшие своим вторым половинкам в предыдущих отношениях, продолжают изменять своим партнёрам и в нынешних союзах. Специалисты заявили, что наличие сильных чувств и ещё большей привязанности вовсе не гарантирует того факта, что партнёр, ранее изменявший своей половинке, больше не предаст.

Также эксперты выяснили, что у людей с определённым типом психики существует некая необходимость в измене, отчего они повторяют свои похождения к «левым» партнёрам в каждых новых отношениях, даже будучи связанными узами брака.
Александр Вест
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