НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Мнения

НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

От Редактора

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

Учёные уверены в обитаемости Титана.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Больше 30% американских женщин занимаются любовью только «под шафе»

Больше 30% американских женщин занимаются любовью только «под шафе»

Сегодня, 06:40
Примерно треть современных американок вступают в половую связь под воздействием спиртного. Такие цифры обнародовали социологи из США, констатируя попутно сильное падение нравственности в стране. Однако эксперты склонны относиться к таким дамам с пониманием, ведь ни для кого не секрет, что спиртное делает людей более смелыми и раскрепощенными.

Больше 30% американских женщин занимаются любовью только «под шафе»

 

Современные американские представительницы прекрасного пола честно признаются, что любят выпить и заниматься любовью. Поэтому не видят причин, мешающих совместить эти приятные занятия. Они также не скрывают, что секс «под шафе» доставляет им гораздо больше удовольствия.

Специалисты уверены, что алкоголь снимает нравственные барьеры и подавляет на время чувство неуверенности, которая является бичом современного общества. Принимая на грудь, дамы морально готовятся к половому акту и настраиваются на максимальное возбуждение. Оно многократно усиливается, если партнер еще и оказывается воплощением их мечты или просто симпатичным. Сама по себе такая статистика еще ни о чем не говорит, но такой способ получать удовольствие неизбежно ведет к алкогольной зависимости.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Ученые раскрыли секрет сексуального удовлетворения женщин
Ученые раскрыли секрет сексуального удовлетворения женщин

Ученые раскрыли секрет сексуального удовлетворения женщин, свои выводы эксперты обнародовали в Сети. Оказалось, что в постели представительницы прекрасного

Опрос: Женщины чаще мужчин соглашаются на секс в необычных местах
Опрос: Женщины чаще мужчин соглашаются на секс в необычных местах

Эксперты провели интересное исследование на тему, насколько мужчины и женщины готовы экспериментировать в постели. И, как выяснилось, гордые представители

Ученые: Удалось определить шесть главных женских эротических фантазий
Ученые: Удалось определить шесть главных женских эротических фантазий

Ученым удалось определить шесть самых популярных женских сексуальных фантазий. Основной из них является секс с двумя партнерами мужского пола.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости