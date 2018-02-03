Больше 30% американских женщин занимаются любовью только «под шафе»

Примерно треть современных американок вступают в половую связь под воздействием спиртного. Такие цифры обнародовали социологи из США, констатируя попутно сильное падение нравственности в стране. Однако эксперты склонны относиться к таким дамам с пониманием, ведь ни для кого не секрет, что спиртное делает людей более смелыми и раскрепощенными.

Дарья Светозарова

Современные американские представительницы прекрасного пола честно признаются, что любят выпить и заниматься любовью. Поэтому не видят причин, мешающих совместить эти приятные занятия. Они также не скрывают, что секс «под шафе» доставляет им гораздо больше удовольствия.Специалисты уверены, что алкоголь снимает нравственные барьеры и подавляет на время чувство неуверенности, которая является бичом современного общества. Принимая на грудь, дамы морально готовятся к половому акту и настраиваются на максимальное возбуждение. Оно многократно усиливается, если партнер еще и оказывается воплощением их мечты или просто симпатичным. Сама по себе такая статистика еще ни о чем не говорит, но такой способ получать удовольствие неизбежно ведет к алкогольной зависимости.