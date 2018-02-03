Больше 30% американских женщин занимаются любовью только «под шафе»

Современные американские представительницы прекрасного пола честно признаются, что любят выпить и заниматься любовью. Поэтому не видят причин, мешающих совместить эти приятные занятия. Они также не скрывают, что секс «под шафе» доставляет им гораздо больше удовольствия.
Специалисты уверены, что алкоголь снимает нравственные барьеры и подавляет на время чувство неуверенности, которая является бичом современного общества. Принимая на грудь, дамы морально готовятся к половому акту и настраиваются на максимальное возбуждение. Оно многократно усиливается, если партнер еще и оказывается воплощением их мечты или просто симпатичным. Сама по себе такая статистика еще ни о чем не говорит, но такой способ получать удовольствие неизбежно ведет к алкогольной зависимости.