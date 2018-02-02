НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

От Редактора

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

О дружбе.

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| | Геофизики: Вскоре на Землю обрушатся катастрофы

Геофизики: Вскоре на Землю обрушатся катастрофы

Сегодня, 15:00
Ученые предполагают, что они станут последствиями переворота магнитных полюсов планеты. Всю информация о предстоящих катастрофах Даниэль Бейкер исследователь из Колорадского университета в Боулдере изложил на страницах издания Undark Magazine.

Геофизики: Вскоре на Землю обрушатся катастрофы

 

По мнению Бейкера, за последние 200 лет магнитное поле планеты претерпело существенные изменения, которые ослабили ее не менее чем на 15%, поэтому в будущем возникла вероятная угроза геомагнитной инверсии. В результате подобных изменений некоторые территории на Земли превратятся в так называемые «мертвые зоны», непригодные для жизни.

Другой геофизик из университета Ливерпуля также склонен предположить скорые природные катастрофы, которые в свою очередь, приведут к возникновению массовых сбоев в работе электрических систем по всей планете.
Пойда Анна
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