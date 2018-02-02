Учёные поведали об опасности ибупрофена

Группа учёных из Дании, Шотландии и Франции заявила о том, что ибупрофен является не только одним из самых востребованных болеутоляющих препаратов, но и имеет ряд негативных факторов для человеческого организма.

Александр Вест

Многие пациенты склонны к регулярному применению ибупрофены для удаления симптоматики различных болезней, что позволяет им некоторое время обходиться без помощи квалифицированных специалистов. Однако эксперты заявили, что регулярное употребление данного препарата может оказать весьма негативное воздействие на человеческий организм. Учёные рассказали о том, что беременным женщинам, особенно тем, которые находятся на первом триместре, следует и вовсе отказаться от употребления ибупрофена.По мнению учёных, при употреблении данного препарата в значительной степени снижается процент яйцеклеток, пригодных к успешному оплодотворению. Специалисты пояснили, что ограниченное количество яйцеклеток может негативно сказаться на деторождении, а также вызвать преждевременный приход менопаузы.