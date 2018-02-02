НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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| | Жителей Перу ошеломили упавшие с неба стальные шары

Жителей Перу ошеломили упавшие с неба стальные шары

Вчера, 22:20
27 января жители Перу столкнулись с необычным явлением, с неба на территорию государства упали три стальных шара массой 40 килограммов и диаметром один метр. Объекты найдены на расстоянии порядка 200 километров друг от друга.

Жителей Перу ошеломили упавшие с неба стальные шары

 

Информацию об этом распространяют западные СМИ. Жители Перу начали выдвигать различные гипотезы относительно происхождения предметов. Одни назвали их остатками топливных баков ракет, другие увидели в находке космический мусор. Ранее ученые неоднократно сообщали, что в результате деятельности астронавтов на МКС, выбрасывается ежегодно значительное количество различных вещей.

Тремя стальными шарами заинтересовались военные. Свидетели видели, как три объекта круглой формы падали с неба и приземлились в районе населенных пунктов Тинго Мария и Пукальпа. На место обнаружения предметов отправили группу экспертов, призванных определить их происхождение. После тщательного изучения ученые назвали стальные шары обломками старого спутника.
Домбровский Сергей
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