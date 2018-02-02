Жителей Перу ошеломили упавшие с неба стальные шары

Информацию об этом распространяют западные СМИ. Жители Перу начали выдвигать различные гипотезы относительно происхождения предметов. Одни назвали их остатками топливных баков ракет, другие увидели в находке космический мусор. Ранее ученые неоднократно сообщали, что в результате деятельности астронавтов на МКС, выбрасывается ежегодно значительное количество различных вещей.
Тремя стальными шарами заинтересовались военные. Свидетели видели, как три объекта круглой формы падали с неба и приземлились в районе населенных пунктов Тинго Мария и Пукальпа. На место обнаружения предметов отправили группу экспертов, призванных определить их происхождение. После тщательного изучения ученые назвали стальные шары обломками старого спутника.