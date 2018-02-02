Жителей Перу ошеломили упавшие с неба стальные шары

27 января жители Перу столкнулись с необычным явлением, с неба на территорию государства упали три стальных шара массой 40 килограммов и диаметром один метр. Объекты найдены на расстоянии порядка 200 километров друг от друга.

Домбровский Сергей

Информацию об этом распространяют западные СМИ. Жители Перу начали выдвигать различные гипотезы относительно происхождения предметов. Одни назвали их остатками топливных баков ракет, другие увидели в находке космический мусор. Ранее ученые неоднократно сообщали, что в результате деятельности астронавтов на МКС, выбрасывается ежегодно значительное количество различных вещей.Тремя стальными шарами заинтересовались военные. Свидетели видели, как три объекта круглой формы падали с неба и приземлились в районе населенных пунктов Тинго Мария и Пукальпа. На место обнаружения предметов отправили группу экспертов, призванных определить их происхождение. После тщательного изучения ученые назвали стальные шары обломками старого спутника.