НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

От Редактора

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

О дружбе.

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| | Учёные из РФ начнёт поиск пришельцев в созвездии Лебедя

Учёные из РФ начнёт поиск пришельцев в созвездии Лебедя

Сегодня, 12:20
Группа российских учёных займётся поисками следов внеземных форм жизни, начав своё исследование с созвездия Лебедя, где внимание специалистов привлекло весьма странное поведение небесного светила под названием Табби.

 

Учёные из РФ начнёт поиск пришельцев в созвездии Лебедя

 

Расстояние от созвездия Лебедя до Земли составляет примерно 1,5 тысяч световых лет, но учёные намерены расследовать необъяснимые колебания, исходящие от звезды Табби. Российские учёные, заинтересовавшиеся изучением данного феномена, внесли проект изучения данного небесного светила в программу космических исследований, которая будет реализована уже в нынешнем году. Специалисты полагают, что своеобразные колебания, исходящие от звезды, весьма несвойственны естественному поведению газового гиганта.

Российские эксперты полагают, что искажения в свечении звезды могут быть вызваны эффектом сферы Дайсона, это может значить, что поблизости со звездой находятся какие-либо искусственные сооружения, построенные внеземными формами жизни.
Александр Вест
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