Ученые рассказали, почему шелк холодный и блестящий

В США работала группа ученых под руководством американских и южнокорейских специалистов. Физики выяснили, почему шелк холодный и блестящий. Информация об этом появилась в издании Nature Communication.

Домбровский Сергей

По словам физиков, в шелке находятся упорядоченные полости, вызывающие блеск из-за изменений результирующей амплитуды результирующей когерентных волн света при наложении их друг на друга. Данный процесс называется интерференцией. По причине излучения температура шелка снижается.В основной массе природных диэлектриков интерференция отсутствует и свет без проблем рассеивается. С шелком дело обстоит иначе, так как в нем волокна толщиной 10 микрометров расположены по отношению друг к другу под углом 90 градусов. Между этими частичками находятся микроскопические полости. Причиной того, что шелк холодный и блестящий выступает его особая, неупорядоченная структура строения.