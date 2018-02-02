НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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| | Ученые рассказали, почему шелк холодный и блестящий

Ученые рассказали, почему шелк холодный и блестящий

Вчера, 21:40
В США работала группа ученых под руководством американских и южнокорейских специалистов. Физики выяснили, почему шелк холодный и блестящий. Информация об этом появилась в издании Nature Communication.

Ученые рассказали, почему шелк холодный и блестящий

 

По словам физиков, в шелке находятся упорядоченные полости, вызывающие блеск из-за изменений результирующей амплитуды результирующей когерентных волн света при наложении их друг на друга. Данный процесс называется интерференцией. По причине излучения температура шелка снижается.

В основной массе природных диэлектриков интерференция отсутствует и свет без проблем рассеивается. С шелком дело обстоит иначе, так как в нем волокна толщиной 10 микрометров расположены по отношению друг к другу под углом 90 градусов. Между этими частичками находятся микроскопические полости. Причиной того, что шелк холодный и блестящий выступает его особая, неупорядоченная структура строения.
Домбровский Сергей
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