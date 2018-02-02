За зданием NASA нашли следы сотен динозавров

Известный палеонтолог по имени Рой Стенфорд совместно с Матрином Локли, представляющим университет Колорадо, сумели обнаружить множественные следы динозавров прямо на территории центра космических полётов им. Годдарда при NASA.

По предварительным оценкам экспертов, плита песчаника сохранила следы по меньшей мере 70 млекопитающих, имевших размеры, соответствующие современным белкам, ящеров, которые в древние времена перемещались с помощью крыльев, а также других хищных динозавров. Специалисты полагают, что плита была частью болота, где застревали многие животные.

Александр Вест

Находка была обнаружена в штате Мэриленд в Гринбелте, где эксперт палеонтологии наткнулся на плиту с явными отпечатками динозавров и доисторических млекопитающих. В Сети появился видеоролик, обнародованный на YouTube, на котором Рой Стенфорд объясняет особенности своей находки. Удивительным остаётся тот факт, что плита возрастом более 100 миллионов лет находилась прямо за зданием центра космических полётов.