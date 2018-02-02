За зданием NASA нашли следы сотен динозавров

Находка была обнаружена в штате Мэриленд в Гринбелте, где эксперт палеонтологии наткнулся на плиту с явными отпечатками динозавров и доисторических млекопитающих. В Сети появился видеоролик, обнародованный на YouTube, на котором Рой Стенфорд объясняет особенности своей находки. Удивительным остаётся тот факт, что плита возрастом более 100 миллионов лет находилась прямо за зданием центра космических полётов.
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