НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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О дружбе.

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| | Ученые обнаружили 60 тысяч ранее неизвестных строений цивилизации майя

Ученые обнаружили 60 тысяч ранее неизвестных строений цивилизации майя

Сегодня, 10:00
Не менее чем 60 тысяч различных строений времен цивилизации майя, скрытых в непроходимых до недавних пор джунглях, смогли обнаружить ученые на самом севере Гватемалы в департаменте Петен. Об открытии детально рассказали в минувший четверг. Для достижения столь высоких результатов были использованы лазерные радары (или как их еще называют лидары).
 

Ученые обнаружили 60 тысяч ранее неизвестных строений цивилизации майя

 

Археологи признаются в том, что поиски были весьма сложными, однако результаты поразили абсолютно всех, ведь речь идет о десятках городов с большими площадями и пирамидами. Их возведение, наверняка, отобрало массу сил и лет на постройку.
 
«Это терассы и места для выращивания сельскохозяйственных культур с каналами оросительного типа, а также резервуары для сбора воды, которые были укреплены поселениями, и широкими дорогами, которые были сделаны майя. Масштабы действительно невообразимы», - заявил Франциско Эстрада-Белли, являющийся одним из авторов проведенного исследования.
 
Согласно предварительной оценке, данной специалистами, на этой территории могли проживать приблизительно от 5 до 10 миллионов человек. Своего расцвета цивилизация майя достигла в 300-900 годы до нашей эры. К моменту открытия Америки она пришла в упадок.

Николай Офицеров
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