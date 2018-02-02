Учёные нашли причину возникновения кишечной палочки на кухне

Группа американских учёных провела исследование, которое показало, что кухонное полотенце, которое редко отправляется в стирку, может стать эпицентром распространения кишечной палочки.

Александр Вест

Специалисты, представляющие Аризонский университет, занялись изучением вопроса возникновения кишечной палочки на кухне. В своём исследовании учёные задействовали более 80 кухонных полотенец из пяти разных семей. При детальном обследовании выяснилось, что колиморфные бактерии находились на 89% исследованных полотенец. Проанализировав данные о содержащихся на полотенцах бактерий, эксперты пришли к выводу, что кишечная палочка была на четверти исследованных полотенцах.Проведя опрос в семьях, откуда были взяты материалы для исследования, учёные выяснили, что кишечная палочка возникла на тех полотенцах, которые реже всего подвергались стирке. Чарльз Герба, являющийся одним из автором данного опыта, заметил, что при частом вытирании рук полотенца накапливают бактерии, из-за чего их нужно регулярно стирать.