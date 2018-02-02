НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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| | Ученые: Обнаружен способ похудения при офисной работе

Ученые: Обнаружен способ похудения при офисной работе

Сегодня, 08:46
Когда человек находится в вертикальном положении, то у него тут же активизируются дополнительные группы мышц, что приводит не только к потере лишних калорий, но также и существенно снижает риск сердечного приступа, диабета и инсульта.
 

Ученые: Обнаружен способ похудения при офисной работе

 

Группа американских ученых смогла выяснить, что для того, чтобы скинуть вес в условиях сидячей работы в офисе необходимо дополнительно в день проводить около шести часов на ногах, что отмечается в докладе, которым поделился официальный сайт Европейского журнала кардиологических исследований.
 
Если уже у человека имеется возможность каким-либо образом отказаться от сидячей работы, то приблизительно за год он может потерять до трех килограммов лишнего веса. Если же в офисе приходится проводить по 8-9 часов стоя, то лишние килограммы уйдут, даже в том случае, если человек не хотел бы менять привычный ему режим питания.
 
Конечно же, если скорректировать питание и увеличить нагрузки, то и расход калорий несколько увеличивается. Согласно данным исследований, средняя разница в расходе энергетического потенциала человека - 0,15 калорий в минуту. То есть в день человек может потратить лишние 54 калории. Более всего, подобный способ подходит мужчинам, ведь их мышечная масса значительно больше, чем у женщин.

Николай Офицеров
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