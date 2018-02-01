Учёные предупредили человечество: Земля снова в опасности

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Учёные предупредили человечество: Земля снова в опасности

Новое открытие учёных напугало общественность.

В «Секрете на миллион» Лера Кудрявцева узнает правду: О чём молчит Александр Серов?

От Редактора

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| | Ученые открыли новых и необычных ос с шипами на спине

Ученые открыли новых и необычных ос с шипами на спине

Вчера, 21:18
Ученые открыли новый вид осы, имеющей на спине шипы. Ее размеры всего 3 мм.

Ученые открыли новых и необычных ос с шипами на спине

 

Энтомологи открыли неизведанное прежде насекомое осу с острыми шипами на теле. По данным ученых, ее можно отнести к виду эндопаразитов. Представители таких типов насекомых откладывают яйца в тело хозяина, а личинки используют плоть для питания. Когда пища заканчивается, осы прогрызают себе путь наружу. Эксперты предполагают, что оса применяет шипы на спине, дабы в буквальном смысле пропилить возникшие препятствия.

Ранее стало известно, что специалисты нашли насекомых, считавшихся вымершими сто лет назад. «Древесные лобстеры» выжили из-за чистой случайности и местные власти взяли их под личную опеку.
Никита Готский
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