Ученые открыли новых и необычных ос с шипами на спине

Ученые открыли новый вид осы, имеющей на спине шипы. Ее размеры всего 3 мм.

Никита Готский

Энтомологи открыли неизведанное прежде насекомое осу с острыми шипами на теле. По данным ученых, ее можно отнести к виду эндопаразитов. Представители таких типов насекомых откладывают яйца в тело хозяина, а личинки используют плоть для питания. Когда пища заканчивается, осы прогрызают себе путь наружу. Эксперты предполагают, что оса применяет шипы на спине, дабы в буквальном смысле пропилить возникшие препятствия.Ранее стало известно, что специалисты нашли насекомых, считавшихся вымершими сто лет назад. «Древесные лобстеры» выжили из-за чистой случайности и местные власти взяли их под личную опеку.