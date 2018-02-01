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| | Эксперт: Бекон помогает уснуть

Эксперт: Бекон помогает уснуть

Вчера, 20:33
Сомнолог Крис Брантнер объяснил, почему звуки жарящегося бекона помогают при бессоннице. Эксперт отмечает, что не на всех людей действует такое средство. «Лечебный» эффект бекона связан с автономной сенсорной меридиональной реакцией.

Эксперт: Бекон помогает уснуть

 

Недавно на одном из YouTube-каналов, специализирующихся на материалах для засыпания, появилось видео с жарящимся беконом. Авторы ролика отметили, что звук скворчащего сала помогает уснуть не хуже умиротворяющих мелодий природы. Необычный «эффект» жареного бекона объяснил сомнолог Крис Брантнер. Шипение и потрескивание при жарке, по словам специалиста, относится к типу звуков, вызывающих автономную сенсорную меридиональную реакцию, которая ассоциируется с приятными ощущениями. В группу таких звуков также входят шепот, шуршание, шелест.

 

Эксперт уточнил, что не стоит смотреть подобные «сонные» видео в постели с гаджетом, так как подобные устройства только мешают уснуть.
Виктория Озерова
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