Эксперт: Бекон помогает уснуть

Сомнолог Крис Брантнер объяснил, почему звуки жарящегося бекона помогают при бессоннице. Эксперт отмечает, что не на всех людей действует такое средство. «Лечебный» эффект бекона связан с автономной сенсорной меридиональной реакцией.

Виктория Озерова

Недавно на одном из YouTube-каналов, специализирующихся на материалах для засыпания, появилось видео с жарящимся беконом. Авторы ролика отметили, что звук скворчащего сала помогает уснуть не хуже умиротворяющих мелодий природы. Необычный «эффект» жареного бекона объяснил сомнолог Крис Брантнер. Шипение и потрескивание при жарке, по словам специалиста, относится к типу звуков, вызывающих автономную сенсорную меридиональную реакцию, которая ассоциируется с приятными ощущениями. В группу таких звуков также входят шепот, шуршание, шелест.Эксперт уточнил, что не стоит смотреть подобные «сонные» видео в постели с гаджетом, так как подобные устройства только мешают уснуть.