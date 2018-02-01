Медики из США нашли витамин, помогающий при болезнях сердца

Медики поведали о лучшем витамине для восстановления сердца и сосудов. В данном случае большую помощь окажет витамин D3.

Никита Готский

Витамин сокращает риск сердечного приступа и играет немалую роль в регенерации сосудов головного мозга после инсульта. Американские ученые смотрели, какое воздействие оказывает витамин D3 на те летки, которые выстилают кровеносные сосуды. Для своей научной работы они создали сверхтонкие наносенсоры. Результаты исследования продемонстрировали, что D3 способствовал снижению интенсивности процесса образования сгустков крови, с которым связан риск тромбов. Положительное влияние данного витамина возобновляет работу сердечно-сосудистой системы при таких болезнях, как диабет, атеросклероз и гипертония.Ранее канадские ученые рассказали о позитивной работе мозга на свежем воздухе. Так, когда человек находится на улице, его мозг способен немного лучше и быстрее мыслить, когнитивная деятельность головного органа повышается в разы в своем качестве.