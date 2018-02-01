В Японии научились диагностировать болезнь Альцгеймера по капле крови

Ученые Японии создали новый универсальный способ диагностирования болезни Альцгеймера для которого необходима всего лишь капля крови.

Специалисты рассказали, что в основе нового метода диагностирования болезни лежит выделение веществ, связанных с бета-амилоидом. Бета-амилоид – пептид, который способен спровоцировать заболевание. Ученые отметили, что для анализа нужно всего 0,5 мл крови. Точность теории уже подтверждена первыми исследованиями: у 230 пожилых жителей Японии и Австралии диагноз совпал на 90%.Глава центра долгожительства Кацухико Янагисава сообщил, что новый способ будет широко применяться для обследования пожилых людей с подозрениями на развитие деменции. Деменция – синдром, для которого характерно ухудшение памяти и мыслительных процессов. Самая распространенная форма синдрома – болезнь Альцгеймера: на нее приходится 60-70% всех случаев. Сегодня болезнь Альцгеймера поражает около 50 миллионов человек на всей планете и их число возрастает с каждым годом.