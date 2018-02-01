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| | Американские ученые: Работая стоя можно похудеть

Американские ученые: Работая стоя можно похудеть

Вчера, 19:15
Ученые в США сделали нехитрый подсчет и выяснили, что, изменив положение тела во время работы, можно похудеть на 3 кг за год. Результаты исследования на своем сайте опубликовал один европейский медицинский интернет-журнал.

Американские ученые: Работая стоя можно похудеть

 

Научным путем было доказано, что для получения нужного результата, работать в офисе нужно стоя. Длительность нагрузки – 6 часов в день. При этом за каждую минуту, проведенную на ногах, офисный работник будет расходовать энергии на 0,15 калорий больше чем обычно. Учены уверены, что этот метод больше подойдет мужчина. Ведь мышечной массы у них больше, а значит и результат выше.

Как заявил руководитель группы, профессор Франциско Лопез-Джименез, работа стоя в общем сможет благоприятно отразиться на общем здоровье сотрудника. Среди прочего уменьшиться риск сердечного приступа, инсульта и диабета.

Переходить на работу стоя следует не всем. Как известно, представители «стоячих» профессий, например, ресторанные служащие, подвержены сосудистым заболеваниям ног. Так что следует отнестись к вышеизложенному исследованию с осторожностью, и соблюдать меру во всех начинаниях.
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