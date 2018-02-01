Ученые рассказали, что заставляет людей покупать воду в бутылках

Ученые рассказали, почему люди предпочитают покупать воду в бутылках. Специалисты пояснили, что в данном случае потребителями движет страх смерти и желание жить вечно.

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Дарья Светозарова

По мнению психологов, люди, покупающие бутилированную НО, пытаются минимизировать риски для своего здоровья. В народных массах бытует мнение, что вода в бутылках более безопасная и чистая, чем обычная водопроводная.Канадский эксперт Стефания Коут подчеркнула, что реклама воды в бутылках пробуждает сразу два страха: ранней смерти и болезни. За несколько последних лет беспокойство ученых по поводу влияния на подсознание человека онлайн-реклам усилилось. Эксперты из университета в штате Мичиган провели исследования, в ходе которых выяснили, что подростки чаще всего покупают тот алкоголь, которые чаще рекламируется в онлайн-режиме или по ТВ.Возвращаясь к воде, Стефания Коут и ее коллега Сара Вульф поясняют, что люди прекрасно осведомлены, что вода в бутылках по химсоставу практически не отличается от той, что течет из-под крана. Однако сам факт, что они пьют бутилированную НО повышает их социальную самоооценку и внушает, что жидкость, которую они пьют, обладает лечебными свойствами.Эксперты также рассказали, почему все рекламные компании водопроводной воды заканчиваются провалом. Отмечается, что производители взывают не к вопросам здоровья потребителей, а обращают внимание на вещи, менее интересные. К примеру, на вред пластика для экологии.