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| | Ученые заявили о глобальном похолодании в мире

Ученые заявили о глобальном похолодании в мире

Вчера, 18:45
Серебристые облака в небе говорят о глобальных климатических изменениях. Об этом заявили российские ученые.

Ученые заявили о глобальном похолодании в мире

 

По данным исследователей, сплетение тонких красивых нитей в небесном пространстве является не только чарующим явлением, но предупреждением о климатических переменах в мире. Такие облака стали появляться все чаще, последний такой случай произошел летом минувшего года в Москве. Ученые сообщают, что ранее серебристые облака чаще всего появлялись в полярных широтах, но ситуация в корне изменилась. Помимо Москвы, опасные серебристые облака видели также и жители Крыма.
 
Частые появления серебристых облаков говорят о том, что в верхних слоях идет похолодание, причем рекордное. Облака такого типа очень чувствительны к малым температурам, поэтому не возникнуть они не могут. Данный процесс носит глобальный характер, а появление данных облаков свидетельствует о том, что на планете происходит общее снижение температур.
 
В нижних слоях атмосферы идет процесс глобального потепления, а на высоте в 90 метров похолодание, которое очень быстрое: на несколько десятых градуса в год.

Никита Готский
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