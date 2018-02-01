Ученые заявили о глобальном похолодании в мире

По данным исследователей, сплетение тонких красивых нитей в небесном пространстве является не только чарующим явлением, но предупреждением о климатических переменах в мире. Такие облака стали появляться все чаще, последний такой случай произошел летом минувшего года в Москве. Ученые сообщают, что ранее серебристые облака чаще всего появлялись в полярных широтах, но ситуация в корне изменилась. Помимо Москвы, опасные серебристые облака видели также и жители Крыма.
Ученые заявили о глобальном похолодании в миреВчера, 18:45
Жители Барнаула стали свидетелями уникального и редкого явления. В небе появились серебристые полупрозрачные мезосферные облака.
Над Омском замечены редчайшие светящиеся серебристые облака. Местная жительница запечатлела на фото это уникальное явление.
До конца лета небо Петербурга украсят серебристые облака. По словам метеорологов, это явление наблюдается в период белых ночей.