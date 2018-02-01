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| | Ученые рассказали о феномене «толстеющих» черных дыр

Ученые рассказали о феномене «толстеющих» черных дыр

Вчера, 17:44
Феномен «толстеющих» черных дыр является одним из самых обсуждаемых вопросов среди астрономов и физиков. Ученые выяснили, что в знаниях об этих объектах есть серьезные пробелы.

Ученые рассказали о феномене «толстеющих» черных дыр

 

С 29 января по 1 февраля текущего года в Коуровской обсерватории проходит 47-я студенческая научная конференция «Физика космоса». В ходе мероприятия одним из обсуждаемых вопросов стали «толстеющие» черные дыры. Не так давно ученые выяснили, что человечество очень мало знает о данных объектах космоса. Ранее считалось, что размер черной дырыне должен превышать массу звезды. Исследования показали, что на практике этот закон не действует. Так, объект на месте звезды весом в 40 масс Солнца может превышать ее вес в несколько раз.

Сергей Пилипенко, сотрудник физического института академии наук, сообщил, что астрономы продолжают находить «толстеющие» черные дыры. О причинах их появления спорят ученые. Одна из теорий – слияние младших «сестер».
Виктория Озерова
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