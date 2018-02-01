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| | Ученые обнаружили в окрестностях черных дыр "фабрику молекул"

Ученые обнаружили в окрестностях черных дыр "фабрику молекул"

Вчера, 17:34
Ученые признались, что неожиданно смогли обнаружить сложные молекулярные соединения в ближайших окрестностях черных дыр, что является прямым противоречием всем современным представлениям о поведении данных объектов, а также о том, какое влияние они оказывают на процессы формирования новых звезд в галактиках.
 

Ученые обнаружили в окрестностях черных дыр "фабрику молекул"

 

«Когда черная дыра приступает к захвату и поглощению газа из окружающей ее галактики, то нагревается до аномально высоких температур, когда никакие типы молекул просто не могли бы существовать. Просчитав его поведение при помощи компьютерной модели, мы смогли установить, что в определенных условиях он может также и охлаждаться, формируя новые сложные комбинации атомов», - утверждает Александр Ричингс, глава исследовательской группы из университета Эванстона.
 
Астрономы уверены в том, что практически все сверхмассивные черные дыры, а также их обычные аналоги, окружены диском аккреции кольцеобразным скоплением материи, а также «бубликом» из перемолотых останков планет и звезд. Если этой материи много, то часть газа и пыли выбрасывается черной дырой, как джеты - тонкие пучки газа, разогнанные до скорости света.
 
Текущие теоретические расчеты наглядно демонстрируют, что материя в диске аккреции должна быть накалена до сверхвысоких температур, порождаемых трением частиц пыли и газа друг о друга.

Николай Офицеров
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