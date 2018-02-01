Возле Лос-Анджелеса лётчики ВМС США заметили белесое НЛО

Возле Лос-Анджелеса лётчики ВМС США заметили белесое НЛОСегодня, 15:57
На территории США в американском штате Нью-Мексико разбился тренировочный самолёт военно-воздушных сил, при этом, как отмечается в национальных масс-медиа,
Люди, проживающие в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, заметили некое углубление в земле. Ранее было обнаружено нечто подобное, но недалеко
В Солнечной системе заметили гигантский НЛО. Странный объект зафиксировали камеры американской обсерватории SOHO. По словам уфологов, диаметр диска составляет