«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

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«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

Об отсутствии вкуса у звёзд.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Возле Лос-Анджелеса лётчики ВМС США заметили белесое НЛО

Возле Лос-Анджелеса лётчики ВМС США заметили белесое НЛО

Сегодня, 15:57
В США летчики ВМС заметили белесое НЛО овальной формы. Это было во время тренировочной миссии Super Hornets в сотне миль от побережья Сан-Диего в 2004 году, однако стало известно только сейчас, после обнародования Пентагоном.

Возле Лос-Анджелеса лётчики ВМС США заметили белесое НЛО

 

По словам одного из пилотов, Дэвида Фравора, сначала они подумали, что это самолёт. Однако потом стало понятно, что объект слишком странный. Он завис ненадолго, а потом унёсся на невероятной скорости. Лётчиков это испугало, как сообщает издание VladTime.

Ни один из них не верил в существование НЛО, они относились со скептицизмом к рассказам об инопланетянам. Однако увиденная аномалия убедила их в существовании пришельцев. Это напомнило им нечто из области научной фантастики.

Ирина Летинская
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