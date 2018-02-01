Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях

По заверениям медицинских экспертов, разработавших передовую вакцину от всех известных человечеству видов рака, достаточно лишь одной инъекции препарата для того, чтобы иммунные силы организма начали атаковать все имеющиеся в нём опухоли.

Александр Вест

Группа учёных, представляющих Стэнфордский университет, начали клинические испытания вакцины, позволяющей побороть рак. Специалисты заверили, что лишь одной инъекции достаточно для вызова защитной реакции организма, который начнёт атаковать все имеющиеся злокачественные образования. Разработанная вакцина является смесью двух препаратов, активирующих иммунную систему человека для борьбы с онкологическими заболеваниями.Эксперты рассказали о том, что их силами уже были проведены успешные испытания на мышах, в организмах которых даже самые удалённые опухоли уничтожались иммунитетом грызунов после введения вакцины. Из-за того, что препарат будет вводиться посредством укола, данный метод позволит избежать множества побочных эффектов, присутствующих при других видах лечения.