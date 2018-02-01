«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

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«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

Об отсутствии вкуса у звёзд.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | В России внедрят нейросети, обнаруживающие патологии по изображению

В России внедрят нейросети, обнаруживающие патологии по изображению

Сегодня, 15:17
Запущено новое медицинское приложение Doctor Smart, которое поможет человеку определить патологию по фотографии. Достаточно загрузить фото в сервис и получить консультацию доктора эксперта DoctorSmart.

В России внедрят нейросети, обнаруживающие патологии по изображению

 

Интересная деталь кроется в том, что в эту систему внедрена нейросеть, которая обучается на результатах нынешних клиентов. Что касается сегодняшнего дня - приложение уже определяет повышенный уровень сахара в крови, глаукому и сердечно-сосудистые заболевания. К 2019 году в перспективе будут доступны более глубокие исследования.Также система принимает снимки клеток крови, УЗИ мочевого пузыря, снимки глазного дна, рентгенограмму легких. Точность уже работающего сервиса оценивается в 75-90 %.
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