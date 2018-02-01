В России внедрят нейросети, обнаруживающие патологии по изображению

Запущено новое медицинское приложение Doctor Smart, которое поможет человеку определить патологию по фотографии. Достаточно загрузить фото в сервис и получить консультацию доктора эксперта DoctorSmart.

Интересная деталь кроется в том, что в эту систему внедрена нейросеть, которая обучается на результатах нынешних клиентов. Что касается сегодняшнего дня - приложение уже определяет повышенный уровень сахара в крови, глаукому и сердечно-сосудистые заболевания. К 2019 году в перспективе будут доступны более глубокие исследования.Также система принимает снимки клеток крови, УЗИ мочевого пузыря, снимки глазного дна, рентгенограмму легких. Точность уже работающего сервиса оценивается в 75-90 %.