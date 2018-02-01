LEGO превратили в модульную микрофлюидную платформу

Модульные микрофлюидные устройства из деталей конструктора LEGO научились создавать ученые. Они предположили вырезать в блоках определенные каналы, а после чего заклеивать их тонкой, но при этом прочной полиэтиленовой пленкой. Выходы из каналов должна соединять резиновая прокладка.

Помимо этого, стандартные блоки конструктора также можно дополнять совместимыми элементами, взятыми в 3D-печати. Обычно микрофлюидный чип выполняет массу операций, к примеру, смешивающих или же наоборот разделяющих жидкости разных типов, а также использующих их для синтеза веществ. За каждую стадию в микрофлюидных устройствах отвечает определенный сегмент, который как-то граничит с другими. В разных экспериментах требуются различные наборы микрофлюидных элементов, а создать для каждого случая отдельный чип с помощью литографии крайне дорого и неудобно.

Инженеры приступили для разработки альтернативных подходов. К примеру, некоторые исследователи предлагают заняться печатью микрофлюидных чипов на 3D-принтерах, однако разрешение их обычно недостаточное, потому и приходится их всячески модифицировать. Недорогие модульные устройства можно, как оказалось, собирать из деталей конструктора LEGO.





Для этого был использован микрофезерный станок, который позволяет вырезать в деталях LEGO каналы с глубиной от 20 до 150 микрометров. Также уточняется, что каналы обязательно должны быть герметичными. Она может выдерживать давление внутри в канале вплоть до 400 килопаскалей.

Николай Офицеров