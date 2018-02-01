«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

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«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

Об отсутствии вкуса у звёзд.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Уфологи представили видеоподборку всех доказательств присутствия НЛО в 2017 году

Уфологи представили видеоподборку всех доказательств присутствия НЛО в 2017 году

Сегодня, 13:28
Уфологи, входящие в состав организации Section 51, создали видеоподборку, которая наглядно демонстрирует доказательство того, что на Земле в 2017 году присутствовало НЛО. В ролике можно обнаружить все известные случаи появления инопланетян в окрестностях планеты Земля и даже на ее поверхности.
 

Уфологи представили видеоподборку всех доказательств присутствия НЛО в 2017 году

 

Специалисты уверены в том, что за всю историю наблюдений исследователей инопланетных форм жизни, 2017 год стал самым активным. Во многих государствах фиксировалось значительно множество появлений инопланетных кораблей, а также других неизвестных людям объектов. Благодаря массовому приобретению людьми смартфонов с камерами высокого качества, возросло и количество уникальных съемок и свидетельств того, что пришельцы с каждым годом все охотнее проведывают землян.
 
В ушедшем году свидетельств набралось на ролик длительностью более трех часов. Во многих странах фиксировалось множество появлений инопланетных кораблей и прочих объектов, суть которых исследователи так и не смогли объяснить. В видеоматериале, предоставленном Section 51, зритель может ознакомиться со всеми случаями, зафиксированными с помощью видеоаппаратуры. Несмотря на продолжительность видео, его популярность увеличивается.
 
Зрители, как всегда, разделились на два лагеря и начали рассуждать о том, следует ли доверять увиденному или же все увиденное представляет собой не более чем ряд «плохо смонтированного обмана».

Николай Офицеров
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