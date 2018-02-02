Ученые нашли в Монголии древнего плацентарного млекопитающего-хищника

В Монголии нашли останки древнего плацентарного млекопитающего. Находка принадлежит российским ученым.

Никита Готский

Плацентарные являются самыми высокоразвитыми млекопитающими, получившие свое название от плаценты, с помощью которой эмбрион получает питательные вещества. В данное время на Земле обитает 4000 видов плацентарных, к ним же относят и Homo Sapiens.Не так давно такой вид обнаружили российские эксперты в Монголии. Здесь и ранее находили части скелетов разных видов этих животных. К примеру, в 60-70-х годах археологи разыскали большое число останков прокенналестов - небольших зверьков, размером с мышь, питавшихся насекомыми.Недавно ученые нашли в районе Ховур фрагменты неизвестного до этого плацентарного. Он питался не только насекомыми, а, так как имел клыки, являлся хищником, способным поедать мелких ящериц.Ранее ученые заявили, что древние млекопитающие смогли вести дневной образ жизни только после гибели динозавров. В период существования огромных зверей млекопитающие являлись ночными обитателями, лишь в конце мелового периода предки китов, грызуны и приматы перешли на дневной образ жизни.