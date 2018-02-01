Ученые пока не взялись комментировать информацию, связанную с появлением НЛО, но несложно догадаться, что особого восторга по этому поводу они не выскажут, ведь, скорее всего, согласятся с теми, кто усомнился в инопланетном происхождении объекта.
В сети появились уникальные кадры полета НЛО на фоне «кровавой Луны»Сегодня, 13:12
Ученые пока не взялись комментировать информацию, связанную с появлением НЛО, но несложно догадаться, что особого восторга по этому поводу они не выскажут, ведь, скорее всего, согласятся с теми, кто усомнился в инопланетном происхождении объекта.
Уфологи из США обнаружили на поверхности Луны загадочный объект. НЛО был снят аппаратом Moon Live Stream в 2016 году.
Жители Омска и Томска сегодня завалили Интернет удивительными фото и видеозаписями. Над обоими городами пролетел неопознанный летающий объект. Жители Омска и
Ученые сообщают, что возле Солнца пролетел громадный НЛО. Специалисты зафиксировали вблизи нашего светила неопознанный объект правильной ромбовидной формы, по