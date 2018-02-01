«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

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«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

Об отсутствии вкуса у звёзд.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | В сети появились уникальные кадры полета НЛО на фоне «кровавой Луны»

В сети появились уникальные кадры полета НЛО на фоне «кровавой Луны»

Сегодня, 13:12
Один из американских телеканалов в ходе прямого эфира показал лунное затмение, которое жители планеты могли наблюдать 31 января. В определенный момент в кадре оказался неопознанный летающий объект. Сообщается, что пролетел он непосредственно возле спутника Земли. Уфологи тут же взялись говорить о том, что этот объект является ничем иным, как средством передвижения внеземных форм жизни.
 

В сети появились уникальные кадры полета НЛО на фоне «кровавой Луны»

 

Отмечается, что НЛО то светилось, то затухало. Исследователи внеземной активности утверждают, что данный объект поднялся с полюса Луны. Следом за этим он пролетел вдоль поверхности спутника и после этого улетел в неизвестном направлении.
 
Некоторые пользователи на просторах сети также предполагают, что камеры смогли запечатлеть пролет искусственного спутника или же Международной космической станции, которые для большей привлекательности сюжета решили в последствии выдавать за НЛО.
 

Ученые пока не взялись комментировать информацию, связанную с появлением НЛО, но несложно догадаться, что особого восторга по этому поводу они не выскажут, ведь, скорее всего, согласятся с теми, кто усомнился в инопланетном происхождении объекта.

Николай Офицеров
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