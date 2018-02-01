В сети появились уникальные кадры полета НЛО на фоне «кровавой Луны»

Один из американских телеканалов в ходе прямого эфира показал лунное затмение, которое жители планеты могли наблюдать 31 января. В определенный момент в кадре оказался неопознанный летающий объект. Сообщается, что пролетел он непосредственно возле спутника Земли. Уфологи тут же взялись говорить о том, что этот объект является ничем иным, как средством передвижения внеземных форм жизни.

Отмечается, что НЛО то светилось, то затухало. Исследователи внеземной активности утверждают, что данный объект поднялся с полюса Луны. Следом за этим он пролетел вдоль поверхности спутника и после этого улетел в неизвестном направлении.

Некоторые пользователи на просторах сети также предполагают, что камеры смогли запечатлеть пролет искусственного спутника или же Международной космической станции, которые для большей привлекательности сюжета решили в последствии выдавать за НЛО.



Ученые пока не взялись комментировать информацию, связанную с появлением НЛО, но несложно догадаться, что особого восторга по этому поводу они не выскажут, ведь, скорее всего, согласятся с теми, кто усомнился в инопланетном происхождении объекта. Ученые пока не взялись комментировать информацию, связанную с появлением НЛО, но несложно догадаться, что особого восторга по этому поводу они не выскажут, ведь, скорее всего, согласятся с теми, кто усомнился в инопланетном происхождении объекта.

Николай Офицеров