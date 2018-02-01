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NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | В Москве археологи нашли пуговицу с изображением Мальтийского ордена

В Москве археологи нашли пуговицу с изображением Мальтийского ордена

Сегодня, 13:03
На сайте мэра Москвы была опубликована информация о том, что московские археологи сумели обнаружить пуговицу с мундира, на которой высечено изображение мальтийского ордена. По предварительным оценкам экспертов, возраст пуговицы составил более трёх веков.

В Москве археологи нашли пуговицу с изображением Мальтийского ордена

 

Специалисты, обнаружившие данную находку в районе Остоженки, где проводились столичные раскопки, заявили о том, что эта пуговица использовалась на мундире ещё в XVIII веке, а на ней изображён мальтийский крест. Эксперты поведали, что подобные пуговицы нашивались на мундиры унтер-офицеров и обычных офицеров, служивших в Кавалеградском полке при известном русском правителе Петре I, а также Александре I. Специалисты заявили, что находка является весьма редкой, так как подобные мундиры использовались в течение пятилетнего периода с 1799 года.

Также в ходе раскопок археологи обнаружили ременный наконечник из кости и печные изразцы, на которых был изображен двуглавый орёл со сценами штурма крепостей. Подобные находки будут бережно переданы на хранение в Музей Москвы.
Александр Вест
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